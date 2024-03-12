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Strijkijzers
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GC1029/90
Niet meer leverbaar
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Alles (3)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Hoe ontkalk ik mijn Philips-stoomstrijkijzer?
Hoe kan ik de zoolplaat van het Philips-stoomstrijkijzer/-droogstrijkijzer reinigen?
500-serieOntpiller
Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt vanuit de zoolplaat
Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
Mijn Philips-stoomgenerator strijkt kreuken niet glad
Mijn Philips-strijkijzer sist wanneer ik het op zijn achterkant plaats
Mijn Philips-strijkijzer of -kledingstomer veroorzaakt een stroomstoring op de netspanning
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