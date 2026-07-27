Calc-Clean-schuif om kalk eenvoudig uit uw strijkijzer te verwijderen

Dit stoomstrijkijzer kan worden gebruikt met gewoon kraanwater. Met de Calc-Clean-schuifknop verwijdert u eenvoudig kalkaanslag uit uw strijkijzer. Om het Philips-stoomstrijkijzer in optimale conditie te houden, gebruikt u deze functie eens per maand wanneer u gewoon kraanwater gebruikt.