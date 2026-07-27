Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
GC1029/90
Stoomstoot van 100g voor zelfs de meest hardnekkige kreuken.
De sprayfunctie produceert een fijne nevel die de stof gelijkmatig bevochtigt, zodat u kreuken eenvoudiger kunt gladstrijken.
Dit stoomstrijkijzer kan worden gebruikt met gewoon kraanwater. Met de Calc-Clean-schuifknop verwijdert u eenvoudig kalkaanslag uit uw strijkijzer. Om het Philips-stoomstrijkijzer in optimale conditie te houden, gebruikt u deze functie eens per maand wanneer u gewoon kraanwater gebruikt.
Prijzen
Recensies