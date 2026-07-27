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Niet meer leverbaar

GC1029/90

GC1029/90

1 Prijs

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Stoomstoot van 100 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos

Stoomstoot van 100 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos

Stoomstoot van 100g voor zelfs de meest hardnekkige kreuken.

Een fijne spray maakt het textiel gelijkmatig vochtig

Een fijne spray maakt het textiel gelijkmatig vochtig

De sprayfunctie produceert een fijne nevel die de stof gelijkmatig bevochtigt, zodat u kreuken eenvoudiger kunt gladstrijken.

Calc-Clean-schuif om kalk eenvoudig uit uw strijkijzer te verwijderen

Calc-Clean-schuif om kalk eenvoudig uit uw strijkijzer te verwijderen

Dit stoomstrijkijzer kan worden gebruikt met gewoon kraanwater. Met de Calc-Clean-schuifknop verwijdert u eenvoudig kalkaanslag uit uw strijkijzer. Om het Philips-stoomstrijkijzer in optimale conditie te houden, gebruikt u deze functie eens per maand wanneer u gewoon kraanwater gebruikt.

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