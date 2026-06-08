Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Luchtzuiveraar en luchtbevochtiger
Alle series
Origineel vervangend filter HEPA NanoProtect-filter
Philips ondersteuning
FY1120/00
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Origineel vervangend filter voor uw 2-in-1 ontvochtiger en zuiveraar: HEPA NanoProtect-filter voor bescherming tegen verontreinigende stoffen, allergenen, virussen en bacteriën.
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.