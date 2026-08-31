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FY1120/00
Origineel filter voor 2-in-1 luchtbevochtiger en -zuiveraar
Origineel vervangend filter voor uw 2-in-1 ontvochtiger en zuiveraar: HEPA NanoProtect-filter voor bescherming tegen verontreinigende stoffen, allergenen, virussen en bacteriën.
Compatibel met de 5000-serie
Levensduur tot 24 maanden
In de verpakking: 1 filter
Origineel Philips-filter
Milieuvriendelijk en krachtig
Dit HEPA NanoProtect-filter is compatibel met 2-in-1 ontvochtigers en zuiveraars uit de 5000-serie, inclusief modellen DE5305 en DE5306. Het modelnummer vindt u op de onderkant van het apparaat.
Gebruik originele Philips-filters voor optimale prestaties. Deze filters passen optimaal en zijn uitvoerig getest, zodat uw apparaat optimaal presteert tijdens de volledige levensduur van het filter.
HEPA NanoProtect-filter vangt deeltjes tot maar liefst 0,003 micron op, wat kleiner is dan het kleinst bekende virus!
Recensies
(1) Getest volgens DIN71460 met NaCI-aërosol 0,003 um, van de lucht die door het filter gaat, IUTA
(2) Levensduur van filter is afhankelijk van de luchtkwaliteit en het gebruik.