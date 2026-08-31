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Alle series

  • Origineel filter voor 2-in-1 luchtbevochtiger en -zuiveraar
  • Origineel filter voor 2-in-1 luchtbevochtiger en -zuiveraar
  • Origineel filter voor 2-in-1 luchtbevochtiger en -zuiveraar
  • Origineel filter voor 2-in-1 luchtbevochtiger en -zuiveraar
  • Origineel filter voor 2-in-1 luchtbevochtiger en -zuiveraar
  • Origineel filter voor 2-in-1 luchtbevochtiger en -zuiveraar
  • Origineel filter voor 2-in-1 luchtbevochtiger en -zuiveraar
  • Origineel filter voor 2-in-1 luchtbevochtiger en -zuiveraar
  • Origineel filter voor 2-in-1 luchtbevochtiger en -zuiveraar
  • Origineel filter voor 2-in-1 luchtbevochtiger en -zuiveraar
  • Origineel filter voor 2-in-1 luchtbevochtiger en -zuiveraar
  • Origineel filter voor 2-in-1 luchtbevochtiger en -zuiveraar
  • Origineel filter voor 2-in-1 luchtbevochtiger en -zuiveraar
  • Origineel filter voor 2-in-1 luchtbevochtiger en -zuiveraar

Origineel vervangend filterHEPA NanoProtect-filter

FY1120/00

Origineel filter voor 2-in-1 luchtbevochtiger en -zuiveraar

Origineel vervangend filter voor uw 2-in-1 ontvochtiger en zuiveraar: HEPA NanoProtect-filter voor bescherming tegen verontreinigende stoffen, allergenen, virussen en bacteriën.

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Compatibele producten
5000-serie

5000-serie
2-in-1 ontvochtiger en zuiveraar

DE5305/11R1

5000-serie

5000-serie
2-in-1 ontvochtiger en zuiveraar

DE5305/11

Vangt effectief 99,97% van de nanodeeltjes op(1)

Origineel filter voor 2-in-1 luchtbevochtiger en -zuiveraar

  • Compatibel met de 5000-serie

  • Levensduur tot 24 maanden

  • In de verpakking: 1 filter

  • Origineel Philips-filter

  • Milieuvriendelijk en krachtig

Compatibel met Philips 2-in-1-ontvochtigers, 5000-serie

Compatibel met Philips 2-in-1-ontvochtigers, 5000-serie

Dit HEPA NanoProtect-filter is compatibel met 2-in-1 ontvochtigers en zuiveraars uit de 5000-serie, inclusief modellen DE5305 en DE5306. Het modelnummer vindt u op de onderkant van het apparaat.

Origineel Philips-product

Origineel Philips-product

Gebruik originele Philips-filters voor optimale prestaties. Deze filters passen optimaal en zijn uitvoerig getest, zodat uw apparaat optimaal presteert tijdens de volledige levensduur van het filter.

HEPA NanoProtect vangt 99,97% van de kleinste deeltjes op

HEPA NanoProtect vangt 99,97% van de kleinste deeltjes op

HEPA NanoProtect-filter vangt deeltjes tot maar liefst 0,003 micron op, wat kleiner is dan het kleinst bekende virus!

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. (1) Getest volgens DIN71460 met NaCI-aërosol 0,003 um, van de lucht die door het filter gaat, IUTA

  2. (2) Levensduur van filter is afhankelijk van de luchtkwaliteit en het gebruik.