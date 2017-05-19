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Niet meer leverbaar
Bluetooth® en NFC
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.
De MAX Sound-technologie versterkt de bas, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.
Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
4.0
van 5
30
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Vio2010Lord
19/05/2017
Deutschland
Klasse Anlage, nicht zu groß, guter Sound
Die Anlage hat mich Positive überrascht. Sie ist gar nicht so groß, aber auch nicht zu klein, also würde sagen Perfekte Größe. Der Sound ist der hammer. Man kann ihn je nach bedarf einstellen. Mal mehr, mal weniger oder gar keinen Bass. Das Licht, was zur Musik leuchtet ist auch genial, aber leider ist es nur in blau. Musik kann über verschiedene Arten abgespielt werden, das ist auch sehr gut. Radio, CD, USB, Bluetooth oder über AUX und NFC.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FX25 HiFi-Minisystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FX25 HiFi-Minisystem
UKphilips
14/05/2015
Deutschland
das produkt macht einem viel freude dank der vielen EIGENSCHAFTEN
Klein Laut und leise und noch viele Leistungen mit Spaß.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FX25 HiFi-Minisystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FX25 HiFi-Minisystem
Det59
25/03/2015
Deutschland
Top Disign
Leicht zu bedienen Das Ding macht rechtig Spaß Habe es Zuhause in mein Büro aufgestellt. Nur die Lautsprecherkabel sind einwenig zukurz. Sonst alles Super.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FX25 HiFi-Minisystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FX25 HiFi-Minisystem