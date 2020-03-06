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Niet meer leverbaar

Mini-HiFi-systeem

FWM185/12

3.7

| (6) Reviews & awards

Luister naar uw favoriete MP3-CD-muziek met een rijk geluid

Geniet gedurende maximaal 10 uur ononderbroken van uw CD/MP3/WMA-nummers op de FWM185. U kunt nog meer genieten van uw muziek door thuis naar uw muziek te luisteren via uw draagbare speler - met USB-aansluiting voor directe weergave en MP3-speleringang.

Bekijk alle voordelen

met directe weergave vanaf USB

Luister naar uw favoriete MP3-CD-muziek met een rijk geluid

  • MP3-CD-weergave

  • Directe weergave vanaf USB

Tweerichtings Bass Reflex-luidsprekersysteem voor een krachtig geluid

Tweerichtings Bass Reflex-luidsprekersysteem voor een krachtig geluid

10 uur MP3-CD-muziek

10 uur MP3-CD-muziek

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-3'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor het internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

AM/FM-tuner voor radio-ontvangst

AM/FM-tuner voor radio-ontvangst

0

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

6

Reviews & awards

2

06/03/2020

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Was een geweldige radio combinatie.

[Employee of philipsglobal] Helaas de DVD speler werkt niet meer en is nergens meer te koop. Hopelijk kan Philips mij nog helpen aan een werkende DVD speler.

Voordelen

Geweldig geluid en kon alles nog afspelen.

Nadelen

De DVD is stuk en nergens meer te koop. Jammer.

Deze review is gemaakt voor FWM185 Mini-HiFi-systeem

Datum gebruik 2018-03-06

Deze review is gemaakt voor FWM185 Mini-HiFi-systeem

Datum gebruik 2018-03-06

26/12/2014

Nederland

Nederland

Goed product philips fwm185

ik heb de philips fwm185 gekocht . het is een fantastische ding. je kunt er alles mee doen usb . cd .tape van alles . complimenten voor dit apparaat . jullie zijn een goed bedrijf . Groetjes Giovanni

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM185 Mini-HiFi-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM185 Mini-HiFi-systeem

22/07/2012

France

France

bonne chaîne hifi

très bon produit, facile d'emploi, manque de connectivité

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM185 Minichaîne hi-fi

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM185 Minichaîne hi-fi

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