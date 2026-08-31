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Niet meer leverbaar
FM16FD70V/00
Klein, licht en overal te gebruiken
Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke Snow-editie van de Philips USB Flash Drive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en leuk.
16 GB
Snow-editie 2.0
5 stuks
Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.
Kies uw eigen trendy kleur, zoals snoeproze, ultraviolet, absintgroen of elektrisch blauw, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens
Kies uw eigen trendy kleur, zoals kanariegeel, gelatineroze, ultravioletpaars, absintgroen, elektrisch blauw of warm oranje, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens