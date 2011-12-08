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Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

DS3010/10

4.7

| (6) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

Deze prachtige docking-luidspreker levert kraakhelder geluid dat de ruimte volledig vult, of u het apparaat nu op uw bureau neerzet of ergens anders. Synchroniseer uw iPhone/iPod met uw PC. Voor maximale flexibiliteit kunt u kiezen tussen netspanning of batterijen.

Bekijk alle voordelen

Vul uw kamer met geluid en stijl

Bezeten van muziek

  • voor iPod/iPhone

  • Batterij/netvoeding

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Neodymium-luidsprekers voor een zuiver, gebalanceerd geluid

Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, gebalanceerde geluidskwaliteit.

PC-synchronisatie met uw iPod/iPhone

Docken, afspelen, synchroniseren en opladen! Geniet van uw favoriete muziek op uw iPod of iPhone terwijl deze wordt opgeladen en gesynchroniseerd met uw PC – ongeëvenaarde geluidskwaliteit en ongekend gebruiksgemak. Eindeloos luisteren zonder opeens met een lege accu te zitten.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

6

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

08/12/2011

Nederland

Nederland

Handzaam en verbazend goed geluid!

Ideaal speakertje voor erbij, bijv. in de keuken. Ga hem ook zeker meenemen op vakantie! Geluid is verbazend goed voor zo'n klein ding. Fidelio App voegt niet echt iets toe, de gewone iPhone applicatie werkt prima.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3010 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3010 docking-luidspreker

08/01/2014

España

España

Excelente relación calidad/precio

Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3010 altavoz base

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Deze review is gemaakt voor DS3010 altavoz base

03/07/2012

France

France

Il as tout d'un grand

Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement

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Deze review is gemaakt voor DS3010 Station d'accueil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3010 Station d'accueil

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