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USB-powerbank

DLP7717NB/00

Slanke en krachtige powerbank

Grote capaciteit van 10000 mAh met veilige li-polymeerbatterij. Geen problemen meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. Dit is de ideale reisgenoot om al uw mobiele apparaten van stroom te voorzien.

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2 USB-poorten: 1 A + 2,1 A

Slanke en krachtige powerbank

  • 10.000 mAh

  • 2 USB-oplaadpoorten

LCD-scherm voor voedingsindicator

LCD-scherm voor voedingsindicator

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.

Technische specificaties

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