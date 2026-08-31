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DLP7717NB/00
Slanke en krachtige powerbank
Grote capaciteit van 10000 mAh met veilige li-polymeerbatterij. Geen problemen meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. Dit is de ideale reisgenoot om al uw mobiele apparaten van stroom te voorzien.
10.000 mAh
2 USB-oplaadpoorten
LCD-scherm voor voedingsindicator
Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.
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