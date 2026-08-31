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Niet meer leverbaar
DLC3106C/00
USB-C-naar-USB-C-kabel van 2 m
Sluit uw apparaat aan en laad het op. Geschikt voor uw bestaande USB-aansluiting op het stopcontact of de autolader. Dit is een geweldige reservekabel of vervangende kabel!
Synchroniseren en opladen
2 meter
Neem hem mee, leg hem in uw bureaula of gebruik hem als vervanging voor de kabel die u kwijt bent. Op deze manier kunt u altijd verbinding maken en uw apparaat opladen.
Werkt met uw bestaande USB-bronnen, zodat u uw apparaat altijd en overal kunt opladen (via het stopcontact, in de auto of via de PC).
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