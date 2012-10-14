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Niet meer leverbaar
Deze moderne klokradio heeft een dubbele alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt instellen voor weekdagen en het weekend of zelfs verschillende wektijden voor u en uw partner. De wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde wektijden voor de hele week van maandag tot en met zondag of een vroege wektijd voor de weekdagen van maandag tot en met vrijdag en een lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet langer elke avond een andere wektijd in te stellen.
RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.
De lichte alumimium gegoten behuizing is bestand tegen hoge temperaturen en is zeer stevig, robuust en roestbestendig.
4.1
van 5
35
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Jaap11
14/10/2012
Nederland
Geweldig! Mooi design en goed geluid!
Snelle levering! Mooi design! Gebruikers vriendelijk ! Kortom een must-have voor de moderne slaapkamer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad
ML99
01/09/2012
Nederland
Prima wekker docking-station !
De DC291 voldoet aan alle verwachtingen! Allereerst is de geluidskwaliteit gewoon goed, met een prima dynamiek en een lekker bas. [ ook bij een hoger volume ] De bediening van de wekfunctie is zeer intuitief en volledig. Het apparaat heeft twee wekstanden die allebei volledig onafhankelijk ( audiobron, volume ) ingesteld kunnen worden. Het is heel prettig dat het apparaat voorzien is van een "easy wake" functie, waardoor het volume langzaam toeneemt tot de ingestelde waarde. Buiten de dikke plus voor de functionaliteit heeft het apparaat ook een mooi design en is er gebruik gemaakt van degelijke materialen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad
Chris240770
02/12/2013
België
Zeer tevreden over dit prdukt
Zeer goed geluid heel gebruiksvriendelijk en prachtig design
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC291 docking station voor iPod/iPhone/iPad