Un radio réveil simple d'utilisation et le dock marche très bien ! Sur ce plan rien à reprocher. En revanche, le tranformateur est bruyant, et vite énervant. Il est aussi impossible d'avoir une coque et de brancher son téléphone en même temps... Autre bémol, le volume de l'alarme ne peut être baissé en dessous de 10 (/30), ce qui est un peu agressif de bon matin. Cela dit il m'accompagne depuis 2 ans et ne bug absolument pas, jamais eu de soucis d'alarme ne sonnant pas ! En somme, malgré quelques défaut dont on peu s'accommoder, c'est un bon produit !