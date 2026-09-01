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Niet meer leverbaar

entertainmentsysteem met dock

DC190/12

3.8

| (13) Reviews & awards

Word wakker met uw favoriete muziek

Met het Philips DC190-entertainmentsysteem met dock wordt u gewekt met de muziek op uw iPod of (via MP3 Link) andere draagbare apparaten. Met stijlvolle spiegelende afwerking en dubbel alarm.

Bekijk alle voordelen

vanaf de iPod of de radio

Word wakker met uw favoriete muziek

Totaal uitgangsvermogen van 3 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 3 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 3 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Wekinstellingen voor weekdagen en het weekend completeren uw levensstijl

Wekinstellingen voor weekdagen en het weekend completeren uw levensstijl

Deze moderne klokradio heeft een dubbele alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt instellen voor weekdagen en het weekend of zelfs verschillende wektijden voor u en uw partner. De wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde wektijden voor de hele week van maandag tot en met zondag of een vroege wektijd voor de weekdagen van maandag tot en met vrijdag en een lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet langer elke avond een andere wektijd in te stellen.

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

13

Reviews & awards

1

01/09/2026

España

España

Oda a mi buen compañero despertador

Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.

Voordelen

Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable

Nadelen

Es un producto obsoleto a la fecha (2026).

Deze review is gemaakt voor DC190 sistema docking

Datum gebruik 2026-09-01

Deze review is gemaakt voor DC190 sistema docking

Datum gebruik 2026-09-01

15/05/2012

España

España

práctico y elegante

Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC190 sistema docking

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC190 sistema docking

18/11/2011

France

France

Je ne suis pas déçue !

Pour répondre au commentaire précédant en partie, il est vrai que c'est relativement bruyant mais bon quand on dors, on dors non ? Sinon pour le produit en lui-même : super, rien à dire, très fonctionnel! Et je le trouve très simple d'utilisation il suffit de bien lire les 2, 3 éléments de la notice, et ça fonctionne comme sur des roulettes :-) ! Je l'adore :) P.S : le petit moins en performance c'est pour la "gène" du bruit ^^

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC190 station d'accueil pour baladeur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC190 station d'accueil pour baladeur

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