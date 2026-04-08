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Viva-collectie Deksel van sapcentrifuge
Philips ondersteuning
CP9364/01
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Met de extra grote vultrechter van 75 mm kunt u zelfs sap maken van grote vruchten en groenten zoals appels, wortels en bieten, zonder deze eerst te snijden.
Viva-collectieSapcentrifuge - refurbished
Viva-collectieSapcentrifuge
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