ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Viva-collectie Deksel van sapcentrifuge

Philips ondersteuning

Viva-collectieDeksel van sapcentrifuge

CP9364/01

Viva-collectie Deksel van sapcentrifuge

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Product registreren

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Met de extra grote vultrechter van 75 mm kunt u zelfs sap maken van grote vruchten en groenten zoals appels, wortels en bieten, zonder deze eerst te snijden.

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

Onderdelen en accessoires

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.