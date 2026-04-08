ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Drielagig invoerfilter

Philips ondersteuning

Drielagig invoerfilter

CP9260

Drielagig invoerfilter

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Product registreren

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Gebruiksaanwijzing en documentatie

U moet het luchtinvoerfilter van uw stofzuiger regelmatig vervangen. Zo bent u verzekerd van een constante optimale zuigkracht en beschermt u de stofzuigermotor tegen fijne stofdeeltjes.

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.