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Drielagig invoerfilter
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CP9260
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U moet het luchtinvoerfilter van uw stofzuiger regelmatig vervangen. Zo bent u verzekerd van een constante optimale zuigkracht en beschermt u de stofzuigermotor tegen fijne stofdeeltjes.
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