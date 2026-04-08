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CP6683

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Geniet met de ProBlend 6 3D-technologie, het 1400 watt vermogen en snelheden tot wel 35.000 toeren per minuut van gladde smoothies en mixen met precies de juiste smaak en structuur. Het is bewezen dat gebruikers zo worden gemotiveerd om meer fruit en groente te nuttigen.

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

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