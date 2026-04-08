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CP0425
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Compatibel met Philips Performer Active, stofzuigers met zak uit de 5000- en 6000-serie. Vangt het fijnste stof op voordat de lucht weer de kamer in wordt geblazen, wat resulteert in schone, stofvrije lucht. Jaarlijks vervangen voor optimale prestaties.
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