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  • Standard Product Photo Philips Chopping bowl CP0267
  • Standard Product Photo Philips Chopping bowl CP0267

Hakmolenkom

CP0267

ter vervanging van uw huidige XL-hakmolenkom

Met het XL-hakmolenaccessoire (1000 ml) voor deze Philips-staafmixer kunt u grote hoeveelheden vlees, kruiden, noten, kaas, chocolade en uien in enkele seconden fijnhakken.

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ter vervanging van uw huidige XL-hakmolenkom

Vernieuw jouw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Zo nu en dan heeft jouw product een servicebeurt nodig. Met de vervangingsonderdelen van Philips was het nog nooit zo gemakkelijk om jouw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Technische specificaties

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