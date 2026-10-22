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CP0267
ter vervanging van uw huidige XL-hakmolenkom
Met het XL-hakmolenaccessoire (1000 ml) voor deze Philips-staafmixer kunt u grote hoeveelheden vlees, kruiden, noten, kaas, chocolade en uien in enkele seconden fijnhakken.
Zo nu en dan heeft jouw product een servicebeurt nodig. Met de vervangingsonderdelen van Philips was het nog nooit zo gemakkelijk om jouw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.
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