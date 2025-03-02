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Deksel van melkkan

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Deksel van melkkan

CP0156

Deksel van melkkan

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Het bovenste gedeelte van de melkbeker is vervangbaar. Compatibel met de Philips 4000-serie, Incanto-serie, GranBaristo-serie, PicoBaristo-serie, EP-serie, Philips5000-serie.

  • PDF bestand
  • 2 March 2025

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