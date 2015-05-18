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Niet meer leverbaar

CarStudioAudiosysteem voor in de auto

CEM2220BT/12

3.8

| (5) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Geniet van livemuziek in uw auto

Geniet in uw auto van muziek van verschillende bronnen met de Philips CEM2220BT. Luister naar de muziek op uw mobiele telefoon en mis geen belangrijke oproepen meer dankzij de ingebouwde Bluetooth®-ontvanger. Inclusief afneembare antidiefstalpanelen.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geniet van livemuziek in uw auto

  • Bluetooth

  • USB

  • CD

Afneembaar voorpaneel voor bescherming tegen diefstal

Afneembaar voorpaneel voor bescherming tegen diefstal

Bladeren op map of nummer voor snel zoeken of snelle toegang

Bladeren op map of nummer voor snel zoeken of snelle toegang

Met deze functie zoekt u veel sneller een track of album op, doordat u kunt bladeren door nummers en mappen (de gebruikelijke inhoud van USB/SDHC-apparaten). Met de speciale map-/nummerknop zoekt u in slechts drie eenvoudige stappen – druk op map/nummer, draai aan de volumeknop en druk om te kiezen. Via dit eenvoudige proces kunt u snel en gemakkelijk uw muziek doorzoeken, en kunt u zich beter concentreren op de weg.

Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen

Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen

Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage basfrequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag volumeniveau. U hoort dus altijd een imposant basgeluid.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

5

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

3
1

18/05/2015

España

España

Muy buena calidad precio.

Este producto posee unas características excelentes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche

08/10/2016

France

France

bon produit

Bon autoradio, bonne qualité de son avec de bon réglage prédéfinie. Mode Basse Boost efficace, mode max trop efficace accoupler au basse boost mais avec un caisson ça va. Je n'est pas encore pue tester la commande au volant car je n'est pas trouver d'adaptateur encore.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture

22/01/2015

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Buon prodotto

Il sistema audio per auto in questione è in generale un buon prodotto ma con alcune pecche. Buona la qualità audio in generale ma a volte ha difficoltà a leggere MP3 dalla penna USB. Molto utile la presenza del microfono interno per le chiamate con il cellulare in modalità vivavoce, però purtroppo la qualità della chiamata e lo stesso microfono non sono come ci si aspetta e si hanno delle difficoltà a dialogare con l'interlocutore che sta dall'altra parte, soprattutto in uscita verso di lui. Buone e varie le funzioni di cui dispone, carino il design e il colore dell'illuminazione.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto

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