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Niet meer leverbaar
Geniet van livemuziek in uw auto
Geniet in uw auto van muziek van verschillende bronnen met de Philips CEM2220BT. Luister naar de muziek op uw mobiele telefoon en mis geen belangrijke oproepen meer dankzij de ingebouwde Bluetooth®-ontvanger. Inclusief afneembare antidiefstalpanelen.
Bluetooth
USB
CD
Met deze functie zoekt u veel sneller een track of album op, doordat u kunt bladeren door nummers en mappen (de gebruikelijke inhoud van USB/SDHC-apparaten). Met de speciale map-/nummerknop zoekt u in slechts drie eenvoudige stappen – druk op map/nummer, draai aan de volumeknop en druk om te kiezen. Via dit eenvoudige proces kunt u snel en gemakkelijk uw muziek doorzoeken, en kunt u zich beter concentreren op de weg.
Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage basfrequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag volumeniveau. U hoort dus altijd een imposant basgeluid.
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3.8
van 5
5
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
cARLI
18/05/2015
España
Muy buena calidad precio.
Este producto posee unas características excelentes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche
Florius
08/10/2016
France
bon produit
Bon autoradio, bonne qualité de son avec de bon réglage prédéfinie. Mode Basse Boost efficace, mode max trop efficace accoupler au basse boost mais avec un caisson ça va. Je n'est pas encore pue tester la commande au volant car je n'est pas trouver d'adaptateur encore.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture
MauryG5
22/01/2015
Italia
Geverifieerde koper
Buon prodotto
Il sistema audio per auto in questione è in generale un buon prodotto ma con alcune pecche. Buona la qualità audio in generale ma a volte ha difficoltà a leggere MP3 dalla penna USB. Molto utile la presenza del microfono interno per le chiamate con il cellulare in modalità vivavoce, però purtroppo la qualità della chiamata e lo stesso microfono non sono come ci si aspetta e si hanno delle difficoltà a dialogare con l'interlocutore che sta dall'altra parte, soprattutto in uscita verso di lui. Buone e varie le funzioni di cui dispone, carino il design e il colore dell'illuminazione.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto