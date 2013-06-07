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CE138/12
Geniet van livemuziek in uw auto
De Philips CE138 laat u zonder onderbrekingen genieten van muziek in uw auto vanaf verschillende bronnen, zoals uw iPod of iPhone, of via USB en SDHC. Het systeem heeft een afneembaar antidiefstalpaneel en schokbescherming voor soepel geluid onderweg.
Voor iPod en iPhone
USB/SDHC
Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.
De MAX Sound-technologie versterkt de bas en treble, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas, treble en volume worden maximaal versterkt zonder vervorming. De muziek krijgt een extra dimensie door een krachtig geluid in een merkbaar breder geluidsspectrum.
Met deze functie zoekt u veel sneller een track of album op, doordat u kunt bladeren door nummers en mappen (de gebruikelijke inhoud van USB/SDHC-apparaten). Met de speciale map-/nummerknop zoekt u in slechts drie eenvoudige stappen – druk op map/nummer, draai aan de volumeknop en druk om te kiezen. Via dit eenvoudige proces kunt u snel en gemakkelijk uw muziek doorzoeken, en kunt u zich beter concentreren op de weg.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
2.8
van 5
4
Reviews & awards
philipsshave
07/06/2013
España
Una Autoradio para tu coche de diseño.Fabulosa.Tiene una calidad de sonido increible.
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Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CarStudio CE138 Sistema de audio para el coche
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fred25
09/02/2014
France
bon son, mais ergonomie et logique tres moyens
Les moins : DBB et Sound Max inutiles Eclairage rouge trop fort de nuit (pas d’atténuation possible) et affichage blanc trop faible par temps ensoleillé ou clair. Grincement du cadre enjoliveur. Pb de matière. Très pénible. Pas de possibilité d’affichage défilant de toutes les infos. C’est soit dossier, soit morceau, soit titre, etc …. Et en plus dès que le morceau est terminé, ou que l’on touche ne serait ce qu’au volume, on repart sur l’affichage nominal, et il faut manipuler à nouveau pour avoir celui qu’on préfère. Tuner pas trop mal mais grosses variations de tonalité audibles en fonction de la qualité de réception, des cas où le tuner perd la station et commute sur une autre malgré un nom RDS différent. La gestion du « Shuffle » : A croire que Philips débute ! en « Shuffle all », lorsqu’on appuie sur la touche pour morceau suivant pour shunter un titre, au lieu de relancer une recherche aléatoire, comme n’importe quel autre système audio, on passe réellement au morceau suivant du même dossier … Vraiment nul. C’est le plus gros défaut pour mon utilisation. Les plus : Molette avec bord caoutchouc Le son (même si typage global un peu trop porté sur les basses) avec réglage « rock » La puissance correcte L’accès aux dossiers sur la clé USB Conclusion : Bien pour le son, très moyen pour l'ergonomie
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Deze review is gemaakt voor CarStudio CE138 Système audio pour voiture
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virginiessonne
22/08/2013
België
déçu car ne permet pas d'utiliser mon Ipod (avec DEEZER)
la fiche technique annonce que ce produit est compatible avec Ipod/Ipad mais ce n'est pas vrai car je n'arrive pas à éouter la musique à partir de l'application Deezer installée sur mon Ipod
Deze review is gemaakt voor CarStudio CE138 Système audio pour voiture
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