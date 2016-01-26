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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

BTM2360/12

4.1

| (8) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan

Meer power voor uw muziek

Luister naar de muziek op uw smartphone via Bluetooth, of naar MP3-CD's en CD-R/W's op één Philips-microsysteem. De Bass Reflex-luidsprekers geven indrukwekkende bas en een maximaal uitgangsvermogen van 70 W levert krachtig geluid.

Bekijk alle voordelen

Meer power voor uw muziek

  • Bluetooth®

  • USB-aansluiting voor opladen

Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone

Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Maximaal uitgangsvermogen van 70 W RMS

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

8

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

1

26/01/2016

België

België

Product dat voldoet aan de verwachting

Klank boxen goed uitgebalanceerd Usb en bluetooth ok . Kortom verrast van product. Het enige jammer is de plastic look van de frontkant box .Maar dat is natuurlijk persoonlijke smaak ;-)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2360 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2360 Micromuzieksysteem

24/12/2017

Deutschland

Deutschland

Für unsere Bedürfnisse optimal

Wir benutzen dieses Produkt - als Radio - als CD-Player - zur Audio-Wiedergabe vom USB-Stick - zur Audio-Wiedergabe eines angeschlossenen TV Wir sind voll zufrieden, kein Schnick-Schnack, einfache Bedienung, gute Klangqualität.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2360 Mini Stereoanlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2360 Mini Stereoanlage

03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Klein aber oho!

Kleine kompakte Anlage mit sattem Sound! Music über Bluetooth von allen Geräten abspielbar! Bedienung über Fernbedienung völlig problemlos!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2360 Mini Stereoanlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2360 Mini Stereoanlage

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