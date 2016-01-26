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Niet meer leverbaar
Meer power voor uw muziek
Luister naar de muziek op uw smartphone via Bluetooth, of naar MP3-CD's en CD-R/W's op één Philips-microsysteem. De Bass Reflex-luidsprekers geven indrukwekkende bas en een maximaal uitgangsvermogen van 70 W levert krachtig geluid.
Bluetooth®
USB-aansluiting voor opladen
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.
Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.
4.1
van 5
8
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
rexabe
26/01/2016
België
Product dat voldoet aan de verwachting
Klank boxen goed uitgebalanceerd Usb en bluetooth ok . Kortom verrast van product. Het enige jammer is de plastic look van de frontkant box .Maar dat is natuurlijk persoonlijke smaak ;-)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2360 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2360 Micromuzieksysteem
Dojan
24/12/2017
Deutschland
Für unsere Bedürfnisse optimal
Wir benutzen dieses Produkt - als Radio - als CD-Player - zur Audio-Wiedergabe vom USB-Stick - zur Audio-Wiedergabe eines angeschlossenen TV Wir sind voll zufrieden, kein Schnick-Schnack, einfache Bedienung, gute Klangqualität.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2360 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2360 Mini Stereoanlage
Totti1968a
03/07/2016
Deutschland
Geverifieerde koper
Klein aber oho!
Kleine kompakte Anlage mit sattem Sound! Music über Bluetooth von allen Geräten abspielbar! Bedienung über Fernbedienung völlig problemlos!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2360 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2360 Mini Stereoanlage