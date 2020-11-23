Na ruim een week deze baardtrimmer gebruikt te hebben ben ik tevreden over de trimmer. Een hoop haartjes worden opgezogen door de trimmer, al blijven er wel wat haartjes achter uiteraard in de wasbak bij het trimmen. De trimmer wijst zich vanzelf, makkelijk in te stellen op de juiste lengte en met het juiste opzegstukken voldoet hij aan elke eis die je kan hebben. Accu gaat lang mee, enige nadeel voor een baardtrimmer is dat de lengte tot max 10mm in te stellen is, zou mooi zijn als deze iets langer was geweest.