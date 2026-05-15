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Volledig metalen mesjes
Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,2 mm
BeardSense-technologie
Haarverzamelaar
Tot wel 100 minuten gebruikstijd
De zelfslijpende metalen mesjes zijn extra stevig voor maximale precisie tijdens het trimmen. Ze blijven net zo scherp als op dag één, zonder dat er mesolie nodig is. De anticorrosieve mesjes zijn ook gemakkelijk schoon te maken.
De precisieknop van de trimmer heeft 40 lengtestanden in stappen van 0,2 mm, zodat u uw baard precies kunt trimmen zoals u dat wilt.
Onze innovatieve en efficiënte haarverzamelaar vangt tot 80% van de getrimde haren op* voor minder geknoei tijdens het trimmen.
4.3
van 5
168
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Friesland59
15/05/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Mooi en stevig apparaat handig opvang bakje werkt perfect voor mij.
Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Baardstyling met haaropvangsysteem
Date of Use 2026-05-01
Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Baardstyling met haaropvangsysteem
Date of Use 2026-05-01
BdelaMontagne
16/12/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Super fijne trimmer met opvangbakje
Trimmer ligt goed in de hand en voelt solide maar niet te zwaar. Er zitten twee kammen bij; 0.4-10mm en 10.4-20mm. Het verstellen van de kammen doe je met een draaiknop en dat vind ik erg prettig. Dat is een stuk kwalitatiever dan een nieuwe kam voor elke lengte. Het trimmen zelf gaat snel en gelijkmatig waardoor je niet telkens over dezelfde plek hoeft te gaan. Dat scheelt een hoop irritatie van de huid. De meeste haartjes worden vanzelf opgevangen in het opvangbakje, al vliegt er nog wel eens wat los rond. Opladen gaat met de oplaadstandaard waardoor hij mooi rechtop staat op je wasbak. Verder zit er nog een pouch bij maar die voelt kwalitatief slecht aan. Biedt geen enkele bescherming omdat hij zo slap is. Al met al super tevreden met deze trimmer!
Voordelen
Solide en kwalitatief
Nadelen
Pouch erg slap
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Baardstyling met haaropvangsysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Baardstyling met haaropvangsysteem
Nachtvoeding
05/12/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne baard trimmer voor zowel nat als droog
Een hele fijne baard trimmer. Zeker voor de netheid is de opvang bak ideaal. Of gewoon lekker onder de douche is geen probleem met deze trimmer. De lengte is feilloos in te stellen, en het opladen werkt ook goed met de in grepen standaard. Al met al een hele goede en fijne baard trimmer
Voordelen
Droog en nat scheren. Opvang bakje voor haren
Nadelen
Eigenlijk geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Baardstyling met haaropvangsysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Baardstyling met haaropvangsysteem
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop