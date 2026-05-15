Inhoud pakket De baardtrimmer wordt geleverd met een aantal accessoires: 2 opzetstukken, 1 voor korte lengte en 1 voor langere lengtes, een opvangbakje voor haren, een oplaadstation, een oplaadkabel en opbergzakje. Opladen Toen ik de baardtrimmer uit zijn verpakking haalde, was deze helaas niet opgeladen. De trimmer moest toen eerst opgeladen worden. In de set is, zoals tegenwoordig veel vaker het geval, geen USB-lader aanwezig. Wat me opviel is dat niet elke USB-oplader gebruikt kan worden om de trimmer op te laden. Ik weet niet exact waar hem dit in zit, maar met een aantal opladers lukte het niet om de baardtrimmer op te laden. Ik vermoed een lader met een te laag Ampèrage. Gelukkig lukt het uiteindelijk wel door een andere USB-lader te gebruiken. Scheren Dan het scheren zelf, het belangrijkste uiteindelijk. Gezien de lengte van mijn baard, heb ik alleen maar het kortste opzetstuk gebruikt. De scheerlengte is vervolgens zeer makkelijk in te stellen met een draaiwieltje op het apparaat. Binnen enkele seconden is de lengte naar wens aan te passen en kan er gevarieerd worden in lengte voor bijvoorbeeld snor en baard. Het scheren gaat zeer soepel en het opzetstuk glijdt soepel over de huid. Voor plekken die volledig glas geschoren moeten worden, is eenvoudig het opzetstuk te verwijderen. De instelling voor de scheerlengte had voor mijn gevoel beter aan de andere kant van het apparaat kunnen zitten. Het kan zijn dat dit gewenning is, vanwege mijn vorige apparaat. Niet enorm storend, maar voor mij minder intuïtief. Opvangbak haren Ergernis nummer is van alle echtgenotes. Net nadat de wasbak van de badkamer blinkend schoon gepoetst, moet manlief zich scheren. Alles vol met haren. Deze baardtrimmer heeft een opvangbak om de afgeschoren haren op te vangen. Philips pretendeert 80% hiervan op te vangen, maar ik durf te beweren dat er meer opgevangen wordt. Het valt me positief op hoe weinig haar er nog op de wasbak dwarrelt, tot genoegen van mezelf (en van mijn vrouw). Schoonmaak Makkelijker kan bijna niet. Alle delen van de trimmer die schoongemaakt moeten worden, kunnen onder de kraan afgespoeld worden.