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Niet meer leverbaar
Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,2 mm
Volledig metalen mesjes
70 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Geïntegreerde kam die haren optilt
Het dynamische geleidingssysteem tilt met behulp van de geïntegreerde optilkam de haren op tot de mesjes voor een gelijkmatig trimresultaat zorgen. Zo kunt u een stoppelbaard, korte baard of lange baard maken, precies zoals u dat wilt.
Trim uw stoppels in één snelle beweging zonder dat uw huid wordt beschadigd. Onze nieuwe geïntegreerde optilkam tilt de haren op naar de mesjes voor moeiteloos, gelijkmatig trimmen.
Deze trimmer heeft dubbelzijdig geslepen, volledig metalen mesjes die in elke beweging meer haren scheren voor sneller trimmen.
Prijzen
4.4
van 5
1012
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
de trimmer
15/05/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Wat een gemak ...................................
Ik kan kort zijn.... Een absolute TOPPER !!!!!!!!!
Nadelen
GEEN
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Baardtrimmer
Herrie-man
29/11/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Prettig en secuur te hanteren baardtrimmer.
De baardtrimmer is een fijn apparaat dat makkelijk in het gebruik is en fijn in te stellen is. Ook makkelijk schoon te maken met water. Bladen hoeven ook niet geolied te worden.
Voordelen
Eenvoudig schoon te maken en gemakkelijk te hanteren.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer
Schottie
07/11/2023
Nederland
Geverifieerde koper
De Trimmer
Deze trimmer ongeveer 1,5 maand ingebruik, hij bevalt prima, is gemakkelijk in gebruik en heel eenvoudig in te stellen voor de gewenste lengte van de baard.
Voordelen
Gemak
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Baardtrimmer
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Vergeleken met het vorige Philips-model