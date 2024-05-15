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Alle series

  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen

Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 5000Stoppelbaardtrimmer

BT5205/16

4.4
| (1012) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Moeiteloos gelijkmatig trimmen
Deze trimmer heeft volledig metalen mesjes en laat u heel precies een stoppelbaard, korte baard of lange baard modelleren zoals u dat wilt. Onze nieuwe, geïntegreerde optilkam tilt haren op voor efficiënt en gelijkmatig trimmen.
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Dynamisch geleidingssysteem voor een gelijkmatig resultaat

Moeiteloos gelijkmatig trimmen

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,2 mm

  • Volledig metalen mesjes

  • 70 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • Geïntegreerde kam die haren optilt

Tilt de haren op tot op de hoogte van de mesjes voor een gelijkmatig resultaat

Tilt de haren op tot op de hoogte van de mesjes voor een gelijkmatig resultaat

Het dynamische geleidingssysteem tilt met behulp van de geïntegreerde optilkam de haren op tot de mesjes voor een gelijkmatig trimresultaat zorgen. Zo kunt u een stoppelbaard, korte baard of lange baard maken, precies zoals u dat wilt.

Brengt de haren naar het mesje voor moeiteloos trimmen

Brengt de haren naar het mesje voor moeiteloos trimmen

Trim uw stoppels in één snelle beweging zonder dat uw huid wordt beschadigd. Onze nieuwe geïntegreerde optilkam tilt de haren op naar de mesjes voor moeiteloos, gelijkmatig trimmen.

Mesjes zijn dubbelzijdig geslepen voor sneller trimmen*

Mesjes zijn dubbelzijdig geslepen voor sneller trimmen*

Deze trimmer heeft dubbelzijdig geslepen, volledig metalen mesjes die in elke beweging meer haren scheren voor sneller trimmen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Recensies

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4.4

van 5

1012

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

15/05/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Wat een gemak ...................................

Ik kan kort zijn.... Een absolute TOPPER !!!!!!!!!

Nadelen

GEEN

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Baardtrimmer

29/11/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prettig en secuur te hanteren baardtrimmer.

De baardtrimmer is een fijn apparaat dat makkelijk in het gebruik is en fijn in te stellen is. Ook makkelijk schoon te maken met water. Bladen hoeven ook niet geolied te worden.

Voordelen

Eenvoudig schoon te maken en gemakkelijk te hanteren.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer

07/11/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

De Trimmer

Deze trimmer ongeveer 1,5 maand ingebruik, hij bevalt prima, is gemakkelijk in gebruik en heel eenvoudig in te stellen voor de gewenste lengte van de baard.

Voordelen

Gemak

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Baardtrimmer

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Vergeleken met het vorige Philips-model