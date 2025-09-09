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Beard Trimmer 3000 Series Baardverzorging met mesjes met afgeronde punten
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BT3620/15
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EU-conformiteitsverklaring - English (US)
Alles (11)
Kan ik mijn Philips-groomer gebruiken als deze is aangesloten op het stopcontact?
Hoe maak ik de Philips-groomer schoon?
Hoe laad ik mijn Philips-groomer, -trimmer of -tondeuse op?
Kan ik mijn Philips-groomer met water afspoelen?
Waarom zit er wit vet in mijn Philips-groomer/-tondeuse/-trimmer?
USB-wandadapter HQ87
ShaversReinigingsborstel
Beard Trimmer SeriesMes
Beard Trimmer SeriesInstelbare baardkam 10,5-20 m
Beard Trimmer SeriesEtui
Beard Trimmer 3000 SeriesVerstelbare baardkam 0,5-10 mm
USB-kabel
Mijn nieuwe Philips-baardtrimmer of -scheerapparaat kan niet worden ingeschakeld
Mijn Philips-groomer, -trimmer of -tondeuse laadt niet op
De batterij van mijn Philips-groomer/tondeuse is snel leeg
Mijn Philips-trimmer/tondeuse maakt een vreemd geluid
Mijn Philips-groomer/tondeuse werkt niet
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