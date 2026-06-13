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  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen
  • Snel en nauwkeurig trimmen

Beard Trimmer 3000 SeriesBaardverzorging met mesjes met afgeronde punten

BT3620/15

4.4
| (606) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Snel en nauwkeurig trimmen
Snelheid en comfort, elke keer weer. Onze afgeronde punten trimmen zachtjes, terwijl de zelfslijpende mesjes het trimmen versnellen door herhaling van dezelfde plek te voorkomen. Met 40 lengte-instellingen krijgt u de precisie die u wilt.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Voor gelijkmatige en zachte resultaten

Snel en nauwkeurig trimmen

  • Mesjes met afgeronde punten

  • 40 lengte-instellingen

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm

  • 100% waterdicht

  • Tot wel 70 minuten gebruikstijd

Ontworpen voor comfortabel en effectief trimmen

Ontworpen voor comfortabel en effectief trimmen

De zelfslijpende mesjes met afgeronde punten zijn ontworpen om zacht te zijn voor de huid, voor een comfortabele trimervaring. Daarnaast blijven de mesjes net zo scherp als op dag één, zonder dat er mesolie nodig is. De anticorrosieve mesjes zijn ook gemakkelijk schoon te maken.

Trim uw baard met de precisie die u nodig hebt

Trim uw baard met de precisie die u nodig hebt

De precisieknop van de trimmer heeft 40 lengtestanden in stappen van 0,5 mm, zodat u uw baard precies kunt trimmen zoals u dat wilt.

Efficiënt en gelijkmatig trimmen voor de perfecte look

Efficiënt en gelijkmatig trimmen voor de perfecte look

De geavanceerde Lift & Trim-kammen tillen de haren naar het mesje en trekken deze bij elke beweging omhoog voor een efficiënte trimbeurt en gelijkmatig resultaat.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

606

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

13/06/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

SUPER BAARDTRIMMER..!

Bijzonder fijne en goed werkende baardtrimmer..! Prettig in gebruik, je merkt dat je een stuk kwaliteit in handen hebt. Doet erg goed wat het moet doen! Beslist waar voor je geld.

Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 3000 Series BT3620/15 Baardverzorging met mesjes met afgeronde punten

Date of Use 2026-03-15

Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 3000 Series BT3620/15 Baardverzorging met mesjes met afgeronde punten

Date of Use 2026-03-15

11/08/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Naar verwachting

Hij doet wat ik ervan verwacht, en bespaart me tijd en geld voor kappersbezoek.

Voordelen

werkt goed, niet duur en goedkoper dan de kapper

Nadelen

lastig om een schermnaam te vinden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Baardtrimmer

02/01/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima aanbeveling

Werkt snel en met verstelbare kop kan jezelf de lengte bepalen van je baard

Voordelen

Werkt snel en makkelijk in gebruik

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Baardtrimmer

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop 