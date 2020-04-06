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Niet meer leverbaar

draadloze draagbare luidspreker

BT150W/00

2

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Blauw
Blauw
Wit
Wit
Zwart
Zwart

Bij het zwembad, in de badkamer, op uw feest.

Altijd en overal — deze waterbestendige Bluetooth-luidspreker biedt een krachtige bas en groots geluid in een klein formaat. Acht uur speeltijd en een audio-ingang. Bij het zwembad of in de badkamer — er is altijd reden voor een feestje.

Bekijk alle voordelen

Bij het zwembad, in de badkamer, op uw feest.

  • Bluetooth

  • Wit

Waterdicht tot 1 m gedurende maximaal 30 minuten. IPX7-classificatie

Bij het zwembad, aan het meer, onder de douche. Deze waterdichte IPX7-geclassificeerde luidspreker drijft en kan worden ondergedompeld in een diepte van 1 m gedurende maximaal 30 minuten.

8 uur speeltijd. Opladen via USB. Micro-USB-kabel meegeleverd

Een volledig opgeladen batterij geeft u 8 uur afspeeltijd. Opladen duurt ca. 3 uur en is eenvoudig met de meegeleverde micro-USB-kabel.

Knoppen op de luidspreker voor afspelen, volume en overslaan van tracks

Regel de muziek met knoppen op de zijkant van de luidspreker. Druk om af te spelen en druk tweemaal op de volume omhoog-/omlaag-knoppen om tracks over te slaan. Het luidsprekerrooster heeft LED-lampjes, die constant blauw branden of in willekeurige kleuren knipperen.

Technische specificaties

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Recensies

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2.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
4
3
1

06/04/2020

España

España

Podría ser mejor!

Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT150W altavoz portátil inalámbrico

Datum gebruik 2020-03-06

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT150W altavoz portátil inalámbrico

Datum gebruik 2020-03-06

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