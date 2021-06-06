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Niet meer leverbaar
Verwijdert verontreiniging, uw huid voelt glad en fris
De huid die aan verontreiniging en stress onderhevig is, ziet er moe en vaal uit, verliest zijn stevigheid en veroudert sneller. VisaPure Advanced is een 3-in-1 behandeling die stadsvervuiling en stress van uw huid verwijdert. Reinig uw huid en straal weer.
DualMotion-technologie op maat
Reiniging, massage, frisse huid
3 opzetkoppen, reisetui, opbergpalet
2 intensiteitsstanden
De vervuilde, vermoeide huid van vandaag is niet alleen tijdelijk moe en dof, maar is ook de te vroeg ouder wordende huid van morgen. Onze anti-vervuilingsborstel combineert een met bamboe geïnfuseerde houtskoolspons en Silky Smooth-borstelharen om zelfs de kleinste vuildeeltjes naar buiten te halen en te verwijderen. Als vuildeeltjes niet goed worden verwijderd, blijven ze vastzitten aan de huid, om diep naar binnen te dringen en het collageen te beschadigen.
Houtskool staat bekend om zijn uitstekende absorberende en zuiverende eigenschappen. De houtskool in onze borstel is 100% natuurlijk en afkomstig uit bamboehout.
Dankzij de unieke combinatie van borstelharen en de met koolstof geïnfuseerde spons kan de borstel zelfs de kleinste vuildeeltjes verwijderen, voor een even superieure als zachte reiniging.
4.6
van 5
927
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Jarviser
06/06/2021
Nederland
Super
Totally recommendable! my skin looks so shiny after using it (and that never had happened before as I have a very dry skin)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Datum gebruik 2021-05-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Datum gebruik 2021-05-06
MKilic
05/05/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Dagelijks gebruik
Dagelijkse gezichtsreiniging in een handomdraai!!!
Voordelen
Makkelijk
Nadelen
Duur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Datum gebruik 2018-05-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Datum gebruik 2018-05-05
Bellaatje
05/08/2019
Nederland
Een musthave voor elke vrouw
Ik had al jaren een Philips Visapure essentials en deze beviel ook goed. Het enige min puntje hiervan vindt ik: als je te dicht bij de haargrens komt dan neemt hij je haar mee in zijn draai wat vervelend is. Nu deze VisaPure Advanced sinds vorige week in mijn bezit en ik moet zeggen geweldig! Hij heeft een andere draai/pulseer beweging als de essentials en ik heb een uitvoering met 3 opzetstukken; massage - super lekker! oogverkoeling / lichte massage - super! en de standaard reinigingsborstel - kende ik en bevalt goed. Daarnaast had ik nog een extra borstel besteld, de scrub en die bevalt ook super!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
92% van de vrouwen zijn het erover eens, VPA HPT, n= 86, 2014, China en Duitsland.