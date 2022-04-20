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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
BRL160/00
Niet meer leverbaar
Gebruikershandleiding
EU-conformiteitsverklaring - English (US)
Wanneer moet ik het scheerblad van mijn ladyshave vervangen?
Kan ik mijn Philips-ladyshave in bad of onder de douche gebruiken?
Hoe maak ik mijn Philips-ladyshave schoon?
Moet ik mijn Philips-epilator of -ladyshave gebruiken op een natte of droge huid?
Is het veilig om een scheerblad op mijn hele lichaam te gebruiken?
Ik heb een nikkelallergie. Kan ik dit apparaat gebruiken?
Hoe kan ik verschillende lichaamsdelen scheren of trimmen voor de beste resultaten?
Kan ik Philips-producten met water afspoelen?
Hoe krijg ik de beste resultaten met de Philips-ladyshave?
Hoe kan ik het scheerhoofd van mijn Philips-ladyshave verwijderen en bevestigen?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips Satinelle-ontharingsapparaat?
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
Hoe laad ik mijn Philips-ladyshave op?
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product