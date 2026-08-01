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Met SenseIQ-technologie
Oksels, bikinilijn, lichaam, gezicht
Met SmartSkin-sensor
Zowel met als zonder snoer te gebruiken
IPL staat voor Intense Pulsed Light. Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel en stimuleert het haarzakje om naar een rustfase te gaan. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad. De behandeling is veilig en zacht genoeg voor gevoelige plekken. Philips Lumea is klinisch getest en ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor eenvoudige en effectieve behandeling, vanuit uw eigen huis.
Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat er tot 92% haarvermindering is na slechts 3 behandelingen**. De eerste 4 behandelingen moeten worden uitgevoerd om de twee weken en de volgende 8 behandelingen om de vier weken. Na 12 behandelingen kunt u maar liefst zes maanden genieten van een haarloze, gladde huid*.
Philips Lumea Prestige werkt effectief op een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen. Het werkt op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidskleuren die variëren van erg wit tot donkerbruin. Bij IPL moet er contrast zijn tussen het pigment in de haarkleur en het pigment in de huidskleur en daarom kan Lumea (net als bij andere IPL-behandelingen) niet worden gebruikt om wit, grijs, lichtblond of rood haar te behandelen en is het niet geschikt voor een zeer donkere huid.
Prijzen
4.2
van 5
2814
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Anneb.
01/08/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Resultaat boven verwachting
Boven verwachting, niet verwacht dat dit zo goed zou werken. Behandelen gaat ook best snel dus het kost je niet heel veel tijd. Aan de stekker reageert de Lumea wel iets sneller dan op de accu. Dus voor je benen werkt dit t beste. Het abonnement is fijn en laagdrempelig. Jammer dat dit met de nieuwe app niet meer inzichtelijk is…
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Date of Use 2026-05-21
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Date of Use 2026-05-21
Ionascu mihai
18/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
MI feedback
Yes good offer and product, was refurbished by Philips amd works perfect. Now let's see after 6 months of usage
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRI951/01R1 Refurbished IPL-ontharingsapparaat
Date of Use 2026-04-01
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRI951/01R1 Refurbished IPL-ontharingsapparaat
Date of Use 2026-04-01
Deni2323
26/05/2026
Nederland
EXCELLENT!!
I’ve just finished my 4th Philips IPL treatment, spaced 2 weeks apart, and I’m honestly amazed. After one more session, I’m already at about 90% hair reduction. This machine is wonderful — I have absolutely no regrets. It takes me around 1.5 hours to do my legs, bikini, stomach line, and armpits. I don’t use it on my face (I don’t need to, and I’m not brave enough anyway), but everywhere else has responded incredibly well. Using this device has been such a pleasure, and I couldn’t be happier with the results.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Date of Use 2026-04-15
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Date of Use 2026-04-15
Gemiddelde resultaat haarvermindering na 12 behandelingen: 78% op benen, 64% op bikinilijn, 65% op oksels
Gemeten op de benen na 3 behandelingen, 27 van de 55 vrouwen haalt 92% of hoger
Bij het volgen van het behandelschema
Onderzoek uitgevoerd in Nederland en Oostenrijk, 56 vrouwen, na 3 behandelingen van oksels, bikinilijn, benen en 2 behandelingen van het gezicht
De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet
Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet