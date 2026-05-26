Ik heb heel donker, dik lichaamshaar en veel. Ik heb nu 3 sessies gedaan en sowieso is de helft van de haren al weg. Vooral mijn buik en oksels zijn al bijna voor 75% klaar. Ik ben heel heel tevreden en kan niet wachten tot ik de 4e behandeling heb gehad en ik de rest van het jaar de progressie kan zien. Ik ben vooral blij dat het op bepaalde plekken zo goed wegblijft. Aangezien ik het kreeg na mn zwangerschappen en ik daar wel onzeker over was. Ik beveel dit aan iedereen.