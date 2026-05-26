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SmartSkin-sensor
3 intelligente opzetstukken: lichaam, gezicht, precisie
Lumea IPL-app
Zowel met als zonder snoer te gebruiken
Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.
Lumea 9000-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortable instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandling aan voor elke lichaamszone.
Philips Lumea is ontworpen voor handig en eenvoudig gebruik. Gebruik het apparaat met snoer om grotere lichaamsdelen zoals de benen snel te behandelen. Gebruik het apparaat draadloos met batterijen om moeilijk bereikbare lichaamsdelen nauwkeurig te behandelen.
4.4
van 5
1192
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
Anoniem1989
26/05/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Super resultaat
Heel lang getwijfeld om dit product aan te schaffen vanwege forse prijs. Ik ben zo blij met het resultaat dat ik mij afvraag waarom ik dit niet eerder heb gekocht.
Voordelen
Doet wat het beloofd.
Nadelen
Kost soms wat tijd, maar levert ook tijd op.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Date of Use 2026-04-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Date of Use 2026-04-13
fresh.m
26/12/2025
Nederland
Het is zo goed product. Ik zag positieve resultaten na het twee keer gebruikt te hebben.
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Jel81
10/08/2025
Nederland
Beter dan ik ooit had gedacht
Ben echt blij er mee nooit gedacht dat met 2 keer mijn okselhaar al bijna niet meer groeit.
Voordelen
Echt goede en snel werking
Nadelen
Als je veel moedervlekken hebt soms pijnlijk.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Resultaten zichtbaar na 3 behandelingen. Haarvermindering na 18 maanden: 86% op de onderbenen, 70% op de bikinilijn en 67% onder de oksels.
Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet.