Na 4 jaar in het bezit te zijn van een Lumea, kan ik met volle overtuiging dit product aanraden. Eerst een goedkopere variant gekocht, die er na een bepaalde hoeveelheid flitsen ermee ophield. Nu in het bezit van de 9900. Het haar op mijn onderbenen en oksels is nagenoeg weg. Het haar van de bikinilijn keert wel terug, maar na slechts één keer flitsen blijft dat weg voor ongeveer drie maanden. Het haar op de bovenlip keert sneller terug. Op de kin en bakkebaarden gebruik ik het ook, maar daar werkt het minder goed. Waar dit aan ligt, is mij niet duidelijk. De flitskopjes werken goed, afgezien van de kin. Daar krijgt het kopje geen goede afsluiting, waardoor een flits uitblijft. Dat is jammer. De prijs is aanzienlijk en een feit. Maar ik ben blij dat ik, gezien mijn persoonlijke voorkeur om dit niet uit te besteden aan een vreemde, de keuze heb om dit zelf te doen en is de prijs voor mij acceptabel mede gezien de levensduur.