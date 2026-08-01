ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ

Lumea IPL 8000 SeriesIPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

BRI948

4.2
| (2816) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

1 Prijs

Persoonlijke behandeling met SenseIQ
Geniet van een snelle en persoonlijke behandeling met onze Lumea IPL 8000-serie. SenseIQ-technologie met slimme opzetkoppen en Lumea IPL-app voor een langdurig gladde huid.
Bekijk alle voordelen

Geniet 18 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*

Persoonlijke behandeling met SenseIQ

  • SmartSkin-sensor

  • 4 intelligente opzetstukken: lichaam, gezicht, bikini, oksels

  • Lumea IPL-app

  • Gebruik met snoer

Snel resultaat met slechts 1 behandeling per 2 weken.

Snel resultaat met slechts 1 behandeling per 2 weken.

De eerste fase bestaat uit 4 behandelingen om de 2 weken – dat is de helft van het aantal dat u bij andere merken nodig hebt.

Zacht en comfortable met SenseIQ

Zacht en comfortable met SenseIQ

Lumea 8000-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortable instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandling aan voor elke lichaamszone.

Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.2

van 5

2816

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

01/08/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Resultaat boven verwachting

Boven verwachting, niet verwacht dat dit zo goed zou werken. Behandelen gaat ook best snel dus het kost je niet heel veel tijd. Aan de stekker reageert de Lumea wel iets sneller dan op de accu. Dus voor je benen werkt dit t beste. Het abonnement is fijn en laagdrempelig. Jammer dat dit met de nieuwe app niet meer inzichtelijk is…

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Date of Use 2026-05-21

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Date of Use 2026-05-21

18/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

MI feedback

Yes good offer and product, was refurbished by Philips amd works perfect. Now let's see after 6 months of usage

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRI951/01R1 Refurbished IPL-ontharingsapparaat

Date of Use 2026-04-01

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRI951/01R1 Refurbished IPL-ontharingsapparaat

Date of Use 2026-04-01

26/05/2026

Nederland

Nederland

EXCELLENT!!

I’ve just finished my 4th Philips IPL treatment, spaced 2 weeks apart, and I’m honestly amazed. After one more session, I’m already at about 90% hair reduction. This machine is wonderful — I have absolutely no regrets. It takes me around 1.5 hours to do my legs, bikini, stomach line, and armpits. I don’t use it on my face (I don’t need to, and I’m not brave enough anyway), but everywhere else has responded incredibly well. Using this device has been such a pleasure, and I couldn’t be happier with the results.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Date of Use 2026-04-15

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Date of Use 2026-04-15

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Resultaten zichtbaar na 3 behandelingen. Haarvermindering na 18 maanden: 86% op de onderbenen, 70% op de bikinilijn en 67% onder de oksels.

  2. Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet.