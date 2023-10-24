Ik ben hier zo ontzettend blij mee! Ik heb een gevoelige huid en mede daardoor een ontzettende hekel aan scheren. Ik heb na het scheren altijd irritaties, snel wondjes, en hoe vaker ik scheer hoe erger het wordt. Je kan via een knop op het apparaat automatisch testen op welke stand je hem het beste kan gebruiken, wat heel prettig is. Ik had verwacht dat het een vervelend, tijdrovend, en ook wel een beetje een pijnlijk klusje zou worden, maar vond dit het waard als het ook maar een beetje resultaat zou geven. In plaats daarvan vind ik het best ontspannend, heb ik binnen een klein halfuurtje beide benen van boven tot onder gedaan en is het, op enkele plekken na, zo goed als pijnloos. Ook de resultaten zijn boven verwachting. Na 3 behandelingen heb ik een week na mijn laatste scheerbeurt nog maar hier en daar weer wat haartjes terug. Ik merk wel dat het op mijn bovenbenen minder goed werkt, maar dat was eigenlijk ook wel te verwachten aangezien de haartjes daar erg licht zijn. De enige nadelen die ik zo kan bedenken zijn dat het kopje van het apparaat soms wat heet kan worden tegen de huid, waardoor ik hem af en toe tussendoor even af moet laten koelen omdat het anders oncomfortabel/pijnlijk wordt. Daarnaast merk ik dat mijn benen er vrij droog van worden. Al met al zou ik niet meer zonder willen, ik ben ontzettend benieuwd hoe de werking op de lange termijn is maar ben voor nu meer dan tevreden