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SmartSkin-sensor
2 intelligente opzetstukken: lichaam, gezicht
Lumea IPL-app
Gebruik met snoer
Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.
Lumea 8000-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortable instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandling aan voor elke lichaamszone.
Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.
Prijzen
4.3
van 5
794
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Leslie2021€
24/10/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Lunes epil
I didn’t expect that de apparaat doet heel goed. I’m so happy .no more hair growing and good prijs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat
EmmaQZ
02/02/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Absolute aanrader
Na 1-2 keer gebruik merk ik al verschillen. Minder haargroei en fijnere haargroei. Ik ben wel benieuwd naar de fijnere haren, of die uiteindelijk ook weg zullen blijven. Ik gebruik dit apparaat voor mijn benen, oksels en bikinilijn. Voor de laatste heeft deze set geen opzetstuk, maar gebruik ik die voor het gezicht wordt gebruikt. Het apparaat werkt snel, handig en pijnloos (afhankelijk van de sterkte van de flits). De bijbehorende app maakt het mogelijk om makkelijk de behandelingen bij te houden en je te herinneren aan de volgende sessie.
Voordelen
Snel, effectief, handig formaat
Nadelen
Komt met maar twee opzetstukken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI944/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI944/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Albinka
07/01/2023
Nederland
Geverifieerde koper
It works!
Well, it works on me. I have a fair skin and brown hairs, but still it was surprising how fast it worked. The hairs became less frequent after the second application. After the third application, some areas (like underarms and stomach) do not have any hairs for more than 2 weeks. Other areas have drastically fewer hairs. I am still in the process.
Voordelen
It works, no side effects so far
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat
Resultaten zichtbaar na 3 behandelingen. Haarvermindering na 18 maanden: 86% op de onderbenen, 70% op de bikinilijn en 67% onder de oksels.
Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet.