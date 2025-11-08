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  • Geweldige resultaten en waar voor uw geld
  • Geweldige resultaten en waar voor uw geld
  • Geweldige resultaten en waar voor uw geld
  • Geweldige resultaten en waar voor uw geld
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  • Geweldige resultaten en waar voor uw geld
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Lumea IPL 7000 SeriesIPL-ontharingsapparaat

BRI921/00

4.2
| (1610) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

1 Prijs

Geweldige resultaten en waar voor uw geld
Krijg een haarvrije, gladde huid met onze Lumea IPL 7000-serie. Zachte en effectieve behandelingen met opzetstukken voor het lichaam en gezicht.
Bekijk alle voordelen

Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*

Geweldige resultaten en waar voor uw geld

  • 5 handmatige intensiteitsinstellingen

  • 2 opzetstukken: lichaam, gezicht

  • Lumea IPL-app

  • Gebruik met snoer

  • + pentrimmer (HP6388)

Snel resultaat met slechts 1 behandeling per 2 weken.

Snel resultaat met slechts 1 behandeling per 2 weken.

De eerste fase bestaat uit 4 behandelingen om de 2 weken – dat is de helft van het aantal dat u bij andere merken nodig hebt.

Skin Tone-sensor en 5 intensiteitsinstellingen

Skin Tone-sensor en 5 intensiteitsinstellingen

Kies uit 5 intensiteitsinstellingen voor een comfortabele ervaring. De Skin Tone-sensor zorgt dat u geen delen van uw huid behandelt die te donker zijn voor IPL-behandeling.

Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.2

van 5

1610

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

08/11/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Heel fijn bij het gebruik en snel resultaten 👍👍 IS GOED

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI921/00R1 Refurbished IPL-ontharingsapparaat

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI921/00R1 Refurbished IPL-ontharingsapparaat

30/05/2024

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Visible results

[Employee of philipsglobal] Using the product takes some patience, especially at the beginning, but it is easy to use and after some treatments the results are already visible, which is really nice and convenient to do from home. Recommend!

Voordelen

visible results

Nadelen

some more guidance on how to not miss certain spots

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-ontharingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-ontharingsapparaat

25/06/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Top

Ik ervaar dat er zeker minder haargroei is en weinig terug komt, het terugkomen van de haren is ook niet zo snel. Ik ben erg tevreden.

Voordelen

Goed in gebruik.

Nadelen

Niet eigenlijk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI924/00 IPL-ontharingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI924/00 IPL-ontharingsapparaat

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Voorwaarden

  1. Gemiddelde resultaat: 82% haarvermindering op de onderbenen na 12 behandelingen

  2. Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet

  3. .