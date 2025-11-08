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5 handmatige intensiteitsinstellingen
2 opzetstukken: lichaam, gezicht
Lumea IPL-app
Gebruik met snoer
+ pentrimmer (HP6388)
De eerste fase bestaat uit 4 behandelingen om de 2 weken – dat is de helft van het aantal dat u bij andere merken nodig hebt.
Kies uit 5 intensiteitsinstellingen voor een comfortabele ervaring. De Skin Tone-sensor zorgt dat u geen delen van uw huid behandelt die te donker zijn voor IPL-behandeling.
Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.
Prijzen
4.2
van 5
1610
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Mo Alha
08/11/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Heel fijn bij het gebruik en snel resultaten 👍👍 IS GOED
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI921/00R1 Refurbished IPL-ontharingsapparaat
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI921/00R1 Refurbished IPL-ontharingsapparaat
Miruna M
30/05/2024
Nederland
Philips-medewerker
Visible results
[Employee of philipsglobal] Using the product takes some patience, especially at the beginning, but it is easy to use and after some treatments the results are already visible, which is really nice and convenient to do from home. Recommend!
Voordelen
visible results
Nadelen
some more guidance on how to not miss certain spots
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-ontharingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-ontharingsapparaat
Haarmasker
25/06/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Top
Ik ervaar dat er zeker minder haargroei is en weinig terug komt, het terugkomen van de haren is ook niet zo snel. Ik ben erg tevreden.
Voordelen
Goed in gebruik.
Nadelen
Niet eigenlijk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI924/00 IPL-ontharingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI924/00 IPL-ontharingsapparaat
Gemiddelde resultaat: 82% haarvermindering op de onderbenen na 12 behandelingen
Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet
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