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Beauty Set Series 9000 Voor het hele lichaam

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Beauty Set Series 9000Voor het hele lichaam

BRE770/92

Beauty Set Series 9000 Voor het hele lichaam

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  • Video over het gebruik van de epilator 8000 series (epileren, nat gebruik)
    Video over het gebruik van de epilator 8000 series (epileren, nat gebruik)

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Handleiding belangrijke informatie

  • PDF bestand, 1.4 MB
  • 8 November 2023

UK-conformiteitsverklaring - English (US)

  • PDF bestand, 143.8 kB
  • 9 February 2026

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