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Beauty Set Series 9000 Voor het hele lichaam
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BRE770/92
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Handleiding belangrijke informatie
UK-conformiteitsverklaring - English (US)
Alles (9)
Beschadig ik de lymfevaten in mijn oksel bij gebruik van de epilator?
Moet ik mijn Philips-epilator of -ladyshave gebruiken op een natte of droge huid?
Is het veilig om een scheerblad op mijn hele lichaam te gebruiken?
Kan ik Philips-producten met water afspoelen?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips Satinelle-ontharingsapparaat?
Pincetset
EpilatorScrubhandschoen
Lady shavers PhilipsEtui
Beschermkap
Batterijklepje
EpilatorTrimhoofd
Etui
Trimkam
Satinelle/Epilator series 8000Scheerhoofd
Epilators series 8000Epileerhoofd
Epilators series 8000Stroomadapter
Epilator series 8000Tandwielbehuizing voor voetvijl
Satinelle/Epilator series 8000Kap voor gevoelige zones
Scheerblad
Mijn Philips-epilator laadt niet op
Mijn Philips-epilator werkt niet
Mijn Philips-epilator verwijdert het haar niet goed
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