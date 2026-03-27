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Voor benen en lichaam
Snoerloos gebruik
+5 accessoires
Double Action Technology synchroniseert lange keramische pincetten in voortdurende acties om haren vanaf 0,5 mm stevig vast te pakken en te verwijderen. De brede epilator met 50% langere pincetten verwijdert meer haar per keer*. Bereid u voor op gladde en probleemloze weken.
Onze pincetten draaien ook sneller per minuut dan de Braun silk-épil 9.
32 keramische pincetten gemaakt van hypoallergeen materiaal voor een comfortabele behandeling. Ze glijden gemakkelijk over uw huid met minder wrijving en meer huidcontact*. Voelt geweldig aan op de huid volgens 91% van de vrouwen**.
4.4
van 5
717
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
Jozefien
27/03/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Het licht goed in de hand
Het apparaat heb ik voornamelijk voor mijn gezicht, het werkt heel goed en scheert alle donshaartjes weg
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE710/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE710/00 Wet & Dry-epileerapparaat
RinkaD
04/12/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Super apparaat
Heel fijn apparaat. Pakt makkelijk elk haartje. Batterij gaat lang mee. Fijn dat hij ook onder de douche gebruikt kan worden. Ik had vele jaren eerder dit apparaat moeten kopen.
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE710/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE710/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ideetje.
10/07/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Vooral goed in de hand liggend. Ik ben tevreden.
Zacht voor de huid, prettig in gebruik. Zeer tevreden.
Voordelen
Zie eerdere antwoorden.
Nadelen
Nog niet ontdekt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE710/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE710/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Vergeleken met Philips Satinelle Advanced en Satinelle Prestige
CLT Duitsland N = 153, 2019