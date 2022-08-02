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Epilator Series 8000 Wet & Dry-epileerapparaat
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BRE700/00
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UK-conformiteitsverklaring - English (US)
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Alles (9)
Beschadig ik de lymfevaten in mijn oksel bij gebruik van de epilator?
Moet ik mijn Philips-epilator of -ladyshave gebruiken op een natte of droge huid?
Is het veilig om een scheerblad op mijn hele lichaam te gebruiken?
Kan ik Philips-producten met water afspoelen?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips Satinelle-ontharingsapparaat?
Pincetset
EpilatorScrubhandschoen
Lady shavers PhilipsEtui
EpilatorTrimhoofd
Etui
Trimkam
Epilator series 8000Epileerhoofd
Epilators series 8000Stroomadapter
Epilator series 8000Tandwielbehuizing voor voetvijl
Satinelle/Epilator series 8000Kap voor gevoelige zones
Epilator series 8000Hulpstuk voor het gladtrekken van de huid
Mijn Philips-epilator maakt lawaai
Mijn huid is geïrriteerd na het gebruik van mijn Philips-epilator
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product
Reparatie of omruiling
Laat je defecte product repareren of vervangen
Garantie
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