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Voor benen, lichaam, gezicht en voeten
Keramische schijven pakken fijn haar
5 lichaamsverzorgingsroutines
+ 9 accessoires
Ons epileerhoofd is uniek in de zin dat het oppervlak een keramische structuur heeft die zelfs de fijnste haartjes voorzichtig pakt en die 4x korter zijn dan na het waxen. Nu met snelst draaiende schijf ooit (2200 rotaties per minuut) voor onze snelste manier van haar verwijderen.
Extra breed epileerhoofd dat bij iedere beweging een groter huidoppervlak behandelt voor snellere ontharing.
Bekroond design* voor het moeiteloos verwijderen van haar
Prijzen
4.1
van 5
608
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Lomme
06/12/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig product
Heel erg tevreden met mijn product. Heb er absoluut geen spijt van.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Zalwel
23/10/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Ben zeer tevreden met de Satinelle van Philips
Met de Philips Satinelle Prestige Wet & Dry-epileerapparaat trek je bijna pijnloos je haartjes van je benen, armen en gezicht, ook heel handig dat het oplaadbaar is en makkelijk mee te nemen op vakantie.
Voordelen
Oplaadbaar, kan tijdens douchen epileren, verschillende accessoires, makkelijk mee te nemen
Nadelen
Nog niet gevonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry-epileerapparaat
zandbak
08/07/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Een zeer tevreden huisvrouw
Ze verteld aan al haar fam. en vriendinnen. Dat een zeer goede aankoop is.
Voordelen
Accu. Dus overal te gebruiken
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry-epileerapparaat
iF Design Award 2016