Super fijn, uitgebreid epileerapparaat, echt overal is aan gedacht. Van massageopzetstukje voor de ontspanning en bevordering van de bloedsomloop tot een borsteltje voor het scrubben vooraf bij het epileren. Door de zoveel verschillende opzetstukjes heb je veel mogelijkheden. Ik heb snel last van ingegroeide haartjes dus scrub ik altijd van te voren mijn benen. Door het speciale opzetstukje met het borsteltje voor het scrubben hoef ik geen aparte handschoen meer te gebruiken. Het grootste voordeel vind ik dat je het epileerapparaat onder de douche kunt gebruiken. De eerste keer epileren was niet heel prettig maar wel te doen. Zeker met de verschillende opzetstukjes die je kunt gebruiken om de pijn te verzachten. Ik heb het later zonder geprobeerd en merkte duidelijk verschil. Haartjes moeten wel redelijk op lengte zijn anders pakt het apparaat niet alles. Als ik minder tijd heb maar toch haarvrij wil zijn klik ik eenvoudig de scheerkop erop. Losse scheermesjes zijn nu dus ook overbodig. Wat mij verder opviel is de lange batterijduur, je kan er lang mee voortuit en als je hem dan op moet laden is dit ook echt snel gebeurd. Voor de allerkleinste mini haartjes die net doorkomen kun je de bijgeleverde pincet gebruiken. Deze zit in een handig kokertje inclusief met een spiegeltje en een lampje. Ideaal dus ook om eventueel mee te nemen. Kortom, een fijn apparaat met veel mogelijkheden, ik zou deze zeker aanraden!