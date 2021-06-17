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Voor de benen
Efficiënt epileersysteem waardoor uw huid wekenlang zacht en glad blijft.
2 snelheidsstanden om dikkere en dunnere haren te verwijderen voor een optimale ontharingsbehandeling.
De afgeronde vorm past perfect in uw hand zodat u comfortabel haar kunt verwijderen. Bovendien ziet het ontwerp er geweldig uit!
4.4
van 5
474
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Serislady
17/06/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Makkelijk in gebruik en doet zijn werk goed
Voor mooi prijs gekocht. Doet prima zijn werk. Ben tevreden ook naar Philips toe. Want zij hebben vaak leuke korting codes voo4 hun klanten
Voordelen
Klein en zonder poespas
Nadelen
Pakt niet altijd hele kleine haartjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE224/00 Compacte epilator met snoer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE224/00 Compacte epilator met snoer
Sibylla
14/03/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Gladde benen
De Philips Satinelle bevalt heel goed. Moeiteloos ontharen !!
Voordelen
Makkelijk te hanteren
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE265/00 Compacte epilator met snoer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE265/00 Compacte epilator met snoer
Khalika
14/06/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Het werkt super goed heel maakelijk om schoon make
Super apparaat ik kan het niet missen na gebruik ben ik 5 tot 6 weken geen last meer van haren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE235/00 Compacte epilator met snoer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE235/00 Compacte epilator met snoer