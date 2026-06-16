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BHS732/00
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Handleiding belangrijke informatie
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Alles (6)
Kan ik het snoer na gebruik rond de Philips-styler wikkelen?
Wat doet de ionenfunctie van mijn Philips-haarstyler?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips-haarstyler?
Kan krullen of stijlen mijn haar beschadigen?
Is mijn Philips-haarstyler asbestvrij?
Hoe maak ik de Philips-haarstyler schoon?
7000 seriesEtui
Is het normaal dat mijn Philips-stijltang een sissend geluid maakt?
Mijn Philips-stijltang maakt mijn haar niet steil
Mijn Philips-haarstyler produceert stoom
Mijn Philips-haarstyler geeft een vreemde geur af
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