De stijltang is in verschillende kleuren leverbaar. Ik heb gekozen voor de lichtblauwe stijltang. Als je de doos open maakt zie je een stijltang die een wieltje heeft om de temperatuur te regelen en een klein aan en uit knopje. Dit lijkt niet veel maar hij doet alles erg goed waar hij voor bedoeld is. Deze mooie stijltang warmt heel erg snel op en je kan aan de bovenkant goed zien op welke temperatuur de stijltang is. (de temperatuur loop van 120 graden tot 230 graden) De stijltang wordt niet warm van buiten wat een groot voordeel is. Je zal je dus ook niet snel verbranden aan deze stijltang. De temperatuur is gemakkelijk in te stellen door middel van een soepel wieltje. Daarnaast zit er een 'warmte matje' bij zodat er geen dingen beschadigen door de warmte van de stijltang. De stijltang is licht en daardoor ligt hij goed in de hand. De stijltang schakelt ook automatisch uit mocht je hem vergeten zijn zelf uit te schakelen. Er zit ook een vergrendel slot op zodat de stijltang veilig opgeruimd kan worden. Omdat de stijltang snel warm wordt kan je hem ook snel gebruiken. De stijltang kan op meerdere manieren gebruikt worden. Je kan met deze stijltang je haar stijlen maar ook krullen. Hij zorgt er ook voor dat je haar niet pluist wat echt fijn. Er zit een lang snoer snoer aan dat maakt dat je genoeg werkruimte hebt. Kortom je krijgt echt waar voor je geld.