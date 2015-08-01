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Gemakkelijk prachtige, natuurlijke krullen maken
De Philips Easy Natural Curler zorgt eenvoudig voor prachtige krullen, zelfs achter op het hoofd. De unieke tulpvorm en de slimme platen houden de haarlok vast tijdens het stylen, zodat krullen ontstaan met één simpele beweging.
Tulpvormig
Klemmen en krullen in één beweging
Beschermt tegen hitte
Licht en compact
De Philips Easy Natural Curler heeft een unieke tulpvorm voor het creëren van stijlvolle, natuurlijke krullen die eruit zien alsof het geen enkele moeite heeft gekost.
De platen van de Philips Easy Natural Curler houden het haar tijdens het stylen automatisch vast, zodat met één beweging en met één hand krullen kunnen worden gemaakt.
De styleplaten zijn beschermd tegen aanraken om brandwonden te voorkomen.
4.0
van 5
111
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Coco25200
01/08/2015
France
Simple et efficace
Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Ja, ik raad dit product aan
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Nina21000
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BHH777/10 Boucleur Easy Natural
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Gwennouu
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
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Getest in 2014.