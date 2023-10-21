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Gepersonaliseerde technologie
Infraroodsensor
Krachtig drogen: 20% sneller*
Houdt tot 90%** van het vocht vast
SenseIQ-technologie biedt een gepersonaliseerde föhnervaring. DETECTEERT: de infraroodsensor van de föhn scant continu de temperatuur van je haar voor gepersonaliseerde bescherming. PAST ZICH AAN: de sensor corrigeert de temperatuur tot wel 4000 keer per föhnsessie*** om oververhitting te voorkomen. VERZORGT: onze detectie- en aanpassingstechnologie beschermt je haar tijdens het föhnen en houdt tot wel 90%** van het natuurlijke vochtgehalte van je haar vast.
Terwijl andere föhns alleen de temperatuur van de luchtstroom meten, meet de Philips-föhn met SenseIQ-technologie de temperatuur van je haar om oververhitting te voorkomen. Hij is voorzien van een infraroodsensor voor een optimale föhnervaring voor je haar.
De föhn met SenseIQ past de temperatuur van de luchtstroom tot wel 4000 keer per föhnsessie aan*** om oververhitting te voorkomen.
4.6
van 5
151
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
MarietjeM
21/10/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Goede föhn
Krachtige luchtstroom, ben korter bezig met haar drogen dan ooit. Haar pluist niet zo erg. Mooi klein, neemt weinig ruimte in
Voordelen
Kracht, design
Nadelen
Gewicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn
Lampegater
11/05/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Een Föhn die zijn naam eer aan doet Prestige
Deze Föhn geweldig nog nooit z’n fijne Föhn gehad werkt perfect en makkelijk te bedienen en denkt mee
Voordelen
De dieversen instellingen
Nadelen
Jammer geen muurstandaard voor de Föhn op te hangen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn
Werffie
19/01/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Heel fijn apparaat
Met de smalle mond droogt het haar razendsnel. Daarna met de ronde mond afstylen. Werkt heel fijn.
Voordelen
Lichtgewicht, ligt prettig in de hand
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn
Sneller t.o.v. BHD004-föhn van 1800 W
In de modus 'zacht', na 5 minuten föhnen
Gemeten bij een föhnsessie van 10 minuten
t.o.v. HP8280
t.o.v. HP8280 zonder snoer en hulpstukken