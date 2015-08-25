Bij het uitpakken van dit product was ik meteen verrast over de 'zware' kwaliteit. De een zal dit minder fijn vinden, persoonlijk vind ik het wel fijn als het degelijk aanvult. Bij het bekijken van het product zag de bediening er ook zeer gemakkelijk uit en vanuit daar heb ik de fohn maar meteen geprobeerd. Het eerste wat opviel was de enorme kracht die uit de fohn kwam. Waar ik normaal +- 10 minuten nodig had om mijn haar droog te krijgen (half lang) was ik nu binnen 2 minuten klaar. Dankzij de drie warmte en blaas-standen kon ik ook mijn haar meteen goed in model krijgen. Al met al ben ik zeer tevreden en is de prijs/kwaliteit verhouding erg goed.