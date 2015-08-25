Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
2200 W
AC-motor
95 km/u
De ionenconditioner zorgt dat je haar niet statisch wordt tijdens het drogen. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.
De Philips DryCare Pro-föhn heeft een lichter, compact ontwerp voor comfortabeler gebruik. Bovendien is het ergonomisch vormgegeven handvat eenvoudig vast te houden.
Eén druk op de Cold Shot-knop zorgt voor een intense stroom koude lucht; een onmisbare professionele functie. Het wordt na het stylen gebruikt om het model te fixeren.
4.5
van 5
123
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
Ellen25
25/08/2015
Nederland
Verassende zuigkracht, gebruiksvriendelijk design
Bij het uitpakken van dit product was ik meteen verrast over de 'zware' kwaliteit. De een zal dit minder fijn vinden, persoonlijk vind ik het wel fijn als het degelijk aanvult. Bij het bekijken van het product zag de bediening er ook zeer gemakkelijk uit en vanuit daar heb ik de fohn maar meteen geprobeerd. Het eerste wat opviel was de enorme kracht die uit de fohn kwam. Waar ik normaal +- 10 minuten nodig had om mijn haar droog te krijgen (half lang) was ik nu binnen 2 minuten klaar. Dankzij de drie warmte en blaas-standen kon ik ook mijn haar meteen goed in model krijgen. Al met al ben ik zeer tevreden en is de prijs/kwaliteit verhouding erg goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
Joy88
22/08/2015
Nederland
Werkt super!
Een aanrader voor alle dames met heel erg lang haar. Eindelijk een fohn die zijn werk snel doet. Hij heeft diverse standen en is ideaal om je haar mee in model te brengen. Normaal pluist mijn haar altijd of word het statisch. Geen last van met deze topper! Ik zou hem iedereen aanraden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
SoezieQ
02/08/2015
Nederland
Wat een geweldige föhn!
Eindelijk een föhn die mijn dikke bos haar goed en snel droog föhnt! Daar waar ik met andere föhns zeker wel 20 minuten bezig was om alles goed droog te krijgen, ben ik nu in hooguit 10 minuten klaar, en dan reken ik nog ruim. Ik vind het persoonlijk ook fijn dat het een iets zwaardere föhn is, je voelt de power en de kwaliteit zonder dat het te zwaar is om vast te houden. Ik ben fan!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn