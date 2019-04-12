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DryCare Essential
Ionisch
Het nieuwe ventilatordesign zorgt voor droogprestaties die gelijk zijn aan een föhn van 2100 W (droogsnelheid van ongeveer 5 g per minuut) maar gebruikt slechts 1600 W energie. Dit komt overeen met energiebesparing van 23%*
Geef je haar onmiddellijke verzorging met ionenconditioner. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intensiever glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.
Je föhn heeft een uniek ontworpen luchtsleuf (EHD-functie) zodat de warmte altijd gelijkmatig wordt verdeeld — ook bij hogere temperaturen — en het haar niet plaatselijk beschadigd raakt. Dit biedt een ultieme bescherming voor het haar tegen oververhitting en zorgt ervoor dat je haar gezond en glanzend blijft.
4.4
van 5
29
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
elecle
12/04/2019
Italia
Onderdeel van promotie
Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco
Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
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Milly87
11/04/2019
Italia
Onderdeel van promotie
Veloce e leggero
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
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milly87
08/04/2019
Italia
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Consigliatissimo
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
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vergeleken met een 2100 W Philips-föhn (HP8230, IEC61855)