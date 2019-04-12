DryCare Essential

Dopo circa un mese di utilizzo, posso concludere che si tratta di un ottimo prodotto, sicuramente consigliato. Ho i capelli molto lunghi e tendenti al crespo, e devo dire che con DryCare, ho trovato un'ottima soluzione: i tempi di asciugatura sono notevolmente ridotti e i capelli da asciutti risultano morbidi e luminosi. Il prodotto è inoltre molto semplice da usare e presenta alcune funzioni molto interessanti. Oltre infatti all'interruttore del flusso d'aria (con due potenze), è presente un interruttore di regolamento della temperatura, che ho trovato molto utile: troviamo infatti flusso di aria calda e flusso di aria fredda agli estremi, e nel mezzo una funzione che permette un'asciugature efficace e costante (funzione che uso abitualmente). Infine, la particolare caratteristica del flusso di ioni rende il prodotto ancora più completo.