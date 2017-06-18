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Zet je krullen in de spotlights
De Sublime Ends-krultang is onze eerste krultang die is ontwikkeld om de kwetsbare haarpunten te beschermen tijdens het stylen. De geavanceerde SplitStop-technologie zorgt ervoor dat je natuurlijke krullen kunt maken zonder dat je je zorgen hoeft te maken. Verstop je dus niet meer, maar ga in de schijnwerpers staan!
Conische staaf van 13 mm - 25 mm
SplitStop-technologie
Keratine
Digitale temperatuurstanden
Ons ultieme geheim ter voorkoming van gespleten haarpunten is de nieuwe SplitStop-technologie. Het is een unieke combinatie van optimale prestaties en minimale wrijving en zorgt voor gezond haar vanaf de wortels tot de punten. Er zijn geen plotselinge temperatuursveranderingen dus dit biedt een optimale temperatuur die tijdens het stylen constant en gelijkmatig over de hele staaf is verdeeld. De staaf heeft een gladde keramische laag voor minder weerstand op het haar. Creëer de perfecte krullen met gezondere punten.
Keratine is een essentieel onderdeel van het haar en zorgt ervoor dat haar sterk en gezond blijft en er prachtig uitziet. Het keramiek is verrijkt met keratine dat nog beter is voor je haar.
Met het digitale display met 9 temperatuurstanden heb je absolute controle over de temperatuur en kun je die aanpassen aan je haartype om beschadiging te voorkomen.
4.6
van 5
30
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
stylecare01
18/06/2017
Nederland
heel fijn apparaat
heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
Clary2000
13/12/2019
Deutschland
Einfach perfekt
Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.
Voordelen
Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Datum gebruik 2019-06-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Datum gebruik 2019-06-13
La_joys
14/09/2023
Italia
Ricci fantastici
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Voordelen
La pinza e la forma conica con diverso diametro
Nadelen
abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Datum gebruik 2023-08-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Datum gebruik 2023-08-14
na 2 jaar gesimuleerd krullen bij 180°C met gemiddeld Europees haar zonder gespleten punten