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StyleCareKrultang

BHB864/00

4.7
| (17) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
De perfecte krul met één draai
Maak eenvoudig perfecte, klassieke krullen met onze nieuwe krultang. De staaf met toermalijn-keramische coating zorgt ervoor dat je haar wordt beschermd, perfect glanst en niet pluist. Door de temperatuur van 200 °C kun je met één draai prachtige krullen maken.
Bekijk alle voordelen

De perfecte krul met één draai

  • Middelgrote staaf van 25 mm

  • Toermalijn-keramisch

  • Digitale temperatuurstanden

Toermalijn-keramisch voor ultiem soepel en glanzend haar

Toermalijn-keramisch voor ultiem soepel en glanzend haar

De gladde keramische staaf voorkomt dat je haar wordt beschadigd tijdens het stylen. De staaf is behandeld met toermalijn om je krullen ultieme gladheid en glans te geven.

8 digitale temperatuurinstellingen voor absolute controle

Met het digitale display met 8 temperatuurstanden heb je absolute controle over de temperatuur en kun je die aanpassen aan je haartype om beschadiging te voorkomen.

Tot 200 °C voor een perfect resultaat

Tot 200 °C voor een perfect resultaat

Dankzij de hoge temperatuur kun je het model van je kapsel veranderen, voor de perfecte krullen waarnaar je op zoek bent.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.7

van 5

17

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

14/09/2023

Italia

Italia

Bel risultato

Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro, ma fino ad ora non ne avevo mai utilizzato uno di forma cilindrica con pinza da 25mm. Onestamente ero un pò scettica all'inizio, ma ho già testato un paio di volte il ferro e devo dire che il risultato è sempre stato ottimo, è molto versatile e a seconds di come viene utilizzato si possono ottenere risultati differenti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.

Voordelen

la pinza, scalda rapidamente, ottimo rapporto qualità prezzo

Nadelen

Ferro un pò ingombrante e il cavo leggermente corto

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Deze review is gemaakt voor StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli

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25/04/2020

Italia

Italia

ottima qualita

ottimo prodotto sono rimasto molto conteno ,spedizione veloce

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28/01/2020

Italia

Italia

Piega perfetta con estrema facilità!

Ho acquistato questo arricciacapelli quasi un anno fa ormai, dopo aver confrontato varie recensioni a proposito di prodotti anche di marchi diversi e alla fine ho scelto Philips che, posso affermare con gioia, si é riconfermato essere una garanzia! L'arricciacapelli é leggero e pratico da usare, ha un comodissimo meccanismo di blocco automatico e il cilindro da 25 mm, per me che ho capelli di media lunghezza, é perfetto per ottenere una bella piega ondulata e di lunga durata (anche 4/5 giorni). A distanza di quasi un anno, posso dire con sicurezza che il prodotto é validissimo, continua a fare il suo lavoro in maniera brillante e il rapporto qualità prezzo é quindi soddisfacente! Lo consiglio a chiunque, anche a chi, come me, non ha molta praticità, data la sua facilità d'uso.

Voordelen

Pratico, leggero, di facile uso

Nadelen

Nessuno

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