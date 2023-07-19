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StyleCare Krultang
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BHB864/00
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Gebruikershandleiding
EU-conformiteitsverklaring - English (US)
Alles (6)
Kan ik mijn Philips-krultang gebruiken op kort haar?
Kan ik het snoer na gebruik rond de Philips-styler wikkelen?
Kan krullen of stijlen mijn haar beschadigen?
Is mijn Philips-haarstyler asbestvrij?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips-haarstyler?
Kan ik de Philips-haarstyler gebruiken op nat haar?
Ik heb een brandwond opgelopen met mijn Philips-krultang
Mijn Philips-haarstyler wordt vanzelf uitgeschakeld
Mijn Philips-haarstyler produceert stoom
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product
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