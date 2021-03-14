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Niet meer leverbaar
BHB862/00
Alles voor veerkrachtige krullen
Het is nog nooit zo makkelijk geweest om prachtige krullen te creëren. Wikkel je haar om de platen en stijl het om de krullen te krijgen die je altijd al hebt gewild. De keramische buitenlaag zorgt dat je haar glanst en laat het er veerkrachtig, glamoureus en levendig uitzien.
Tang van 16 mm
Temperatuur van 200 °C
Keramische buitenlaag
De staaf heeft een diameter van 16 mm waarmee je levendige, veerkrachtige krullen en pijpenkrullen kunt maken voor een levendige en jonge uitstraling.
De beschermende keramische buitenlaag zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de warmte, waardoor je haar minder wordt beschadigd en je glanzend en zacht haar krijgt.
De hoge temperatuur van 200 °C garandeert een optimaal resultaat terwijl beschadiging van het haar wordt beperkt.
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3.5
van 5
2
Reviews & awards
Tory
14/03/2021
Deutschland
Schöne Locken
Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.
Voordelen
günstig
Nadelen
zeitaufwändig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Datum gebruik 2020-03-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Datum gebruik 2020-03-14
Oostje
11/03/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Apparaat moet je goed leren kennen
Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.
Nadelen
Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat
Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHB862/00 Krultang
Datum gebruik 2022-02-11
Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHB862/00 Krultang
Datum gebruik 2022-02-11
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